10.º Festival de Órgão da Madeira junta órgão, música electrónica e expressão corporal

‘Harmonies of Dust and Space’ é uma das inovações do programa do 10.º Festival de Órgão da Madeira, que amanhã (25 de Outubro) vai estar, na Igreja de São Martinho, no Funchal.

Esta apresentação junta órgão, música electrónica e expressão corporal. Uma junção inovadora, com início às 21h30. No órgão vai estar Eva Darracq, Carole Garriga na expressão corporal e Nathalie Aguer na electrónica.

Organizado pelo Governo Regional, no âmbito do Programa de Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, o ‘10.º Festival de Órgão da Madeira’ prolonga-se até o próximo domingo, dia 27, apresentando com uma programação dedicada a “Seis Séculos de Música para Órgão” que convida a uma viagem musical através dos séculos e do património organístico existente na Região Autónoma da Madeira.