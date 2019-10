‘10.º Festival de Órgão da Madeira’ chega ao Porto Santo este sábado

A 10.ª edição do Festival de Órgão da Madeira arranca já esta sexta-feira, na Igreja de São João Evangelista (Colégio), no Funchal. Este sábado, dia 19 de Outubro, o festival chega também à Ilha Dourada.

O concerto de órgão, intitulado ‘AVE MARIS STELA’ – ‘Maria Estrela do Mar’, está programado, para as 20h30, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, e terá como interpretes Maria Bayley e Filipe Taipina.

Antes da iniciativa decorrerá uma missa.

O edição de 2019 do Festival de Órgão da Madeira vai explorar a música do século XV ao século XXI, num ciclo de 11 concertos com recitais protagonizados por organistas e solistas de renome nacional e internacional, realizados em Igrejas e Conventos emblemáticos da RAM, agendados entre os dias 18 e 27 de Outubro de 2019.