Pedro Portugal Gaspar sai da AIMA e vai ser ouvido para assumir cargo na AdC

Pedro Portugal Gaspar, que ocupa a presidência da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) vai ser ouvido no parlamento, no âmbito de um processo de designação para vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência (AdC).

Segundo a agenda da Comissão de Economia e Coesão Territorial, esta terça-feira irá realizar-se "a audição de Pedro Manuel Portugal Natário Botelho Gaspar, no âmbito do processo de designação para o cargo de Vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência".

Segundo uma nota biográfica, publicada no 'site' do Conselho Económico e Social (CES), Pedro Manuel Portugal Natário Botelho Gaspar é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, ocupando o cargo de presidente do Conselho Diretivo da AIMA desde 29 de julho de 2024.

Foi Diretor-Geral do Consumidor (2023-2024), Inspetor-Geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (2013-2023), Inspetor-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (2012), entre vários outros cargos.