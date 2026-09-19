Norberto Pita aponta humanismo que as mulheres conferem aos cargos políticos

Norberto Pita considera que o I Encontro de Mulheres Autarcas de Freguesia da Madeira vai ficar na história da Madeira. O presidente regional da ANFRE frisou o papel das juntas de freguesia, nomeadamente dada a sua proximidade com a população.

Na sua intervenção, no encontro que decorre no Porto Moniz, salientou o caminho que foi feito pelas antigas juntas de freguesia, que “lutaram por um sonho”. É nesse sentido que será feita uma homenagem às antigas presidentes. “Deixaram a sua marca”, admitiu.

Por seu lado, o presidente da ANAFRE, Francisco Brito, assumiu que as mulheres na política têm tido um caminho muito difícil, apesar das conquistas. Por esse motivo, ainda há coisas a mudar, pelo que importa discuti-las. Nesse sentido, apelou à reflexão e afirmou que uma mulher não pode ter de escolher entre ser autarca e ser mãe ou profissional.

“As quotas são importantes quando a sociedade ainda não reconhece a equidade”, sendo que admite que o ideal era que não fossem necessárias as quotas. “Temos exemplos de lideranças no feminino, que são lideranças de sucesso”, apontou Francisco Brito.