Nadadora de 13 anos faz segunda melhor marca da história dos 200 metros estilos

A prodígio chinesa da natação Yu Zidi, de 13 anos, registou hoje a segunda melhor marca da história nos 200 metros estilos, ao vencer a final nos Jogos Asiáticos, um evento multidesportivo que decorre no Japão.

Já medalha de ouro nos 200 metros mariposa no domingo, Yu Zidi dominou a sua segunda final em dois dias com o tempo de 2.06,10 minutos, ficando a apenas 40 centésimos do recorde mundial estabelecido pela canadiana Summer McIntosh (2.07,70) no ano passado.

Trata-se da melhor marca mundial deste ano e da segunda melhor da história na prova, apenas atrás do tempo de McIntosh, tricampeã olímpica em Paris2024.

"Estou ainda mais feliz por ter conquistado esta segunda medalha de ouro do que a primeira", declarou a adolescente, que superou com folga a sua compatriota Yu Yiting (2.07,99 minutos), segunda, e a japonesa Narita Mio (2.10,40), terceira, na final dos 200 metros estilos.

Yu Zidi ainda vai competir nos 400 metros estilos nestes Jogos Asiáticos. No ano passado, aos 12 anos, tornou-se a mais jovem medalhada num Campeonato do Mundo ao conquistar o bronze na estafeta 4x200 metros livres, em Singapura.