Novo nível de conforto acaba de chegar à Molaflex By Decoreve

Dormir bem é essencial para enfrentar os desafios do dia-a-dia com mais energia, concentração e bem-estar. A pensar nisso, a Molaflex By Decoreve apresenta o novo zZ5 Soft Pocket Sense, um colchão de perfil premium, com cerca de 32,5 cm de altura, desenvolvido para proporcionar uma experiência de descanso superior.

O seu desempenho assenta num núcleo híbrido que combina Molas Pocket Premium® Micro com Molas Ensacadas Pocket Premium® Sense (15 cm). Esta estrutura permite que o colchão responda de forma independente aos movimentos e ao peso de cada pessoa, favorecendo a independência de leitos, a distribuição da pressão corporal e uma maior estabilidade durante toda a noite.

Ver Galeria

A camada de conforto integra o Confort System, um material de elevada densidade que potencia a adaptabilidade e a uniformidade da superfície. Conta ainda com o Sistema SSS — Super Soft Sense, composto por uma dupla camada de espuma pensada para oferecer uma sensação extra suave. Em termos de acabamentos, possui um acolchoado projectado para maximizar a suavidade e uma dupla fita costurada no perímetro do colchão para maximizar a durabilidade, além de uma faixa com tecido damasco, bordada com um design exclusivo.

Para um descanso mais higiénico e saudável, o zZ5 Soft Pocket Sense incorpora o Sistema Total Protect, que ajuda a proteger contra bactérias, e fibras hipoalergénicas, indicadas para reduzir o risco de alergias durante o sono. O Sistema Optigrade® contribui para a termorregulação, equilibrando a temperatura e a humidade corporal ao longo da noite.

Visite a loja Molaflex By Decoreve e experimente o novo zZ5 Soft Pocket Sense. O seu descanso merece o melhor.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104 e 114 Lj. R, Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT

291 766 606 | [email protected]