1.381 palestinianos mortos por Israel em Gaza desde cessar-fogo

As autoridades da Faixa de Gaza, controladas pelo Hamas, elevaram hoje para 1.381 a contagem do número de mortos nos ataques do Exército de Israel desde o acordo de cessar-fogo alcançado em outubro de 2025.

Num comunicado divulgado nas redes sociais a dar conta do novo balanço das vítimas, o Ministério da Saúde de Gaza adiantou que o total inclui já os seis mortos em bombardeamentos realizados nas últimas 24 horas, que provocaram também 71 feridos.

Assim sendo, prosseguem, desde 11 de outubro de 2025, Israel provocou a morte a 1.381 "mártires" e 4.757 feridos.

Além disso, foram recuperados 831 corpos de zonas das quais as tropas israelitas se retiraram na sequência do acordo.

Por outro lado, o Ministério da Saúde de Gaza destacou que, desde o início da ofensiva lançada por Israel após os ataques de 07 de outubro de 2023 -- que deixaram cerca de 1.200 mortos e levaram ao sequestro de 250 pessoas, segundo o balanço oficial das autoridades israelitas -- foram contabilizados 73.795 mortos e 174.869 feridos.