Novo livro 'A Avó do Grufalão' publicado na próxima semana

O novo capítulo das histórias ilustradas do Grufalão, da escritora Julia Donaldson e do ilustrador Axel Scheffler, vai ser publicado no dia 16 deste mês, anunciou a editora.

"Nesta nova narrativa, o Grufalão e a sua filha enfrentam um grande desafio: a Avó vai fazer-lhes uma visita e, para ela, 'só o melhor serve'. O dilema sobre o que cozinhar para lhe dar as boas-vindas instala-se no bosque, enquanto o pequeno Rato volta a usar a sua astúcia para tentar não fazer parte da ementa", pode ler-se no comunicado da Jacarandá.

Em abril do ano passado, a editora Macmillan Children's Books lembrava que esta será a primeira história do Grufalão desde "A Filha do Grufalão", de 2004 (publicado cinco anos depois de "O Grufalão"), tendo os dois primeiros livros vendido mais de 18,2 milhões de exemplares a nível mundial, onde estão editados em 113 línguas.

De acordo com a companhia britânica, estava a ser planeado "um dos maiores lançamentos da sua história", incluindo uma campanha em parceria com o National Literacy Trust (NLT, o equivalente britânico do Plano Nacional de Leitura), em conjunto com outras organizações de solidariedade pelo mundo fora.

"Tive a ideia básica para a história há muito tempo, mas não sabia como a desenvolver. Foi só quando o NLT, cujo trabalho [pela leitura] me impressiona muito, usou os primeiros dois livros no seu programa 'Early Words Matter' que fui impulsionada a tirar a minha ideia do armário e ver se a conseguiria transformar numa história verdadeiramente satisfatória. Para minha surpresa, consegui fazer isso mesmo!", afirmou Donaldson, citada no comunicado.

Scheffler, por seu lado, disse: "Nunca digas nunca - uma lição aprendida por mim, que, quando questionado, negava sempre a possibilidade de uma nova visita ao bosque escuro e frondoso. Até que, um dia, do nada, veio um novo texto maravilhosamente inteligente e inspirado de Julia. Como é que ela faz isto? Poderia recusar-me? Claro que não!"

O Grufalão conta, em rima, a história de um rato "astuto" que se aventura por um bosque "escuro e frondoso", procurando trapacear os potenciais predadores com quem se vai cruzando, incluindo um grufalão.

Ambos os livros anteriores da história estão indicados pelo Plano Nacional de Leitura.