Livro 'Hora di Bai' de Manuela Vieira é apresentado hoje no Design Centre Nini Andrade

Decorre esta quarta-feira, 9 de Setembro, pelas 18h30, no Design Centre Nini Andrade Silva, o lançamento de 'Hora di Bai', a nova obra poética da autora Manuela Vieira, em edição da 'Fraternitas'.

Manuela Vieira, nascida em Angola e filha de cabo-verdianos, mas há mais de 30 anos radicada na Região Autónoma da Madeira e com trabalho amplamente reconhecido no Desporto, mais concretamente no mega-evento do Desporto Escolor, é igualmente educadora, escritora e poeta, com uma assinalável oba publicada, quer na Literatura Infantil, inclusivamente com uma obra integrada no Plano Nacional de Leitura, quer na poesia, neste campo também já com diversos livros publicados.

A obra hoje apresentada e lançada, terá a apresentação de Celina Pereira e Duarte Rodrigues.

Refira-se que a 'Fraternitas' é um projecto madeirense, que publica outros autores, tais como João Carlos Abreu e Emanuel Bento, isto na poesia, estando associado aos EIPOEMA – Encontros Internacionais de Poesia da Macaronésia, que se realizam, anualmente, em cada um dos arquipélagos da Macaronésia, sendo que este ano será na Madeira e Porto Santo mais concretamente no final de outubro e início de novembro, evento que também integra as comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira.