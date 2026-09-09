João Guilherme Ribeiro aponta carga e ligação às Canárias como factores para viabilizar o ferry

João Guilherme Ribeiro, mestre em Economia, apresentou uma análise económico-financeira ao estudo sobre a viabilidade da ligação ferry entre a Madeira e o continente, defendendo um modelo alternativo assente numa maior aposta no transporte de carga, na triangulação com as Canárias e na redução dos custos portuários.

Na intervenção nas jornadas parlamentares do JPP dedicadas ao "Ferry e Continuidade Territorial", o economista começou por comparar a potencial ligação Madeira-continente com outras rotas europeias, nomeadamente Barcelona-Palma de Maiorca, Cádis-Tenerife e Estocolmo-Tallinn. A análise teve em conta distâncias, tarifas de passageiros, transporte de viaturas e carga pesada.

Segundo João Guilherme Ribeiro, os valores considerados no estudo elaborado pela TIS para a Madeira ficam abaixo dos praticados em várias rotas europeias. No caso do transporte de viaturas, afirmou que as referências analisadas apontam para valores entre 48 e 80 cêntimos por milha náutica, enquanto o estudo da TIS terá considerado um valor inferior.

Mais significativa, na sua perspectiva, é a diferença identificada no transporte de carga contentorizada e pesada. Ribeiro apontou uma média de 3,33 euros por milha náutica nas rotas europeias analisadas, enquanto no estudo da TIS terá sido utilizado um valor de 75 cêntimos.

Para o economista, estas opções influenciam directamente os resultados da análise de viabilidade. "É muito aquém daquilo que deveria ter sido considerado", afirmou, defendendo que os pressupostos devem ser comparados com operações actualmente existentes noutros mercados europeus.

João Guilherme Ribeiro criticou também a ausência, no estudo, de um cenário de operação triangular entre a Madeira e as Canárias. Na sua leitura, uma ligação deste tipo permitiria repartir custos de investimento e de exploração por diferentes segmentos da operação, reduzindo o peso financeiro suportado exclusivamente pela ligação à Madeira.

O economista considera que a exclusão desse modelo limita a análise das possibilidades de exploração comercial da linha. Defendeu, por isso, uma negociação directa com o Governo das Canárias para estudar uma operação conjunta ou, em alternativa, o lançamento de um concurso público internacional para a atribuição de uma eventual subsidiação.

Outro dos pontos centrais da intervenção foi a necessidade de inverter a lógica do estudo relativamente à composição das receitas. Ribeiro considera que a TIS atribui um peso excessivo aos passageiros, actividade que considera sazonal, e reduz a carga rodada a uma componente residual, responsável, segundo os pressupostos apresentados, por apenas 2% a 5% das receitas.

Para o economista, o modelo deveria colocar a carga no centro da operação, incluindo camiões, reboques e contentores, deixando o transporte de passageiros como uma componente complementar. Defendeu que são as mercadorias que podem assegurar uma parte significativa dos custos fixos de uma operação regular.

Nesse sentido, considerou insuficiente a previsão de uma quota de mercado de apenas 4,7% e contestou igualmente o horizonte de cinco anos utilizado na análise. Criticou ainda o facto de as projecções, segundo afirmou, considerarem essencialmente carga de importação, não valorizando o potencial de transporte de mercadorias no sentido Madeira-continente.

Ribeiro apontou como premissa particularmente penalizadora a capacidade considerada para o navio, referindo a utilização de um limite de 40 camiões ou contentores por viagem. Na sua simulação, defendeu que uma quota de 10% do mercado de carga rodada permitiria atingir o equilíbrio financeiro da operação.

O economista recuperou, a este propósito, a experiência da Naviera Armas, que terá apontado, aquando da operação realizada entre 2008 e 2011, para a necessidade de captar cerca de 10% a 11% do mercado de mercadorias para assegurar a viabilidade da ligação. Segundo Ribeiro, essa quota corresponderia actualmente a cerca de 100 mil toneladas e aproximadamente 4.600 a 4.700 camiões, considerando os dois sentidos.

Outra crítica foi dirigida aos dados utilizados para calcular os custos de exploração. João Guilherme Ribeiro afirmou que o estudo recorre essencialmente a informação de um operador, com valores referentes a 2018 e 2019 posteriormente actualizados, em vez de consultar vários armadores com operações actualmente em funcionamento.

Na sua perspectiva, deveriam ser recolhidos dados junto de operadores de diferentes mercados europeus, permitindo obter referências actuais sobre custos de navios, combustível, manutenção e exploração.

As taxas portuárias constituíram outro dos obstáculos identificados. Ribeiro defendeu que, numa operação apoiada pelo Estado ou articulada com as Canárias, deveria existir isenção de taxas portuárias na Madeira e uma negociação para reduzir os custos nos portos do continente. Considerou que uma ligação desta natureza deve ser encarada como um serviço público de interesse económico e estratégico para a Região.

No modelo alternativo apresentado, o primeiro pilar seria, assim, a captação de 10% do mercado de carga, tanto de importação como de exportação. O segundo passaria pela criação de uma operação triangular com as Canárias. A estes factores acrescentou a aplicação de taxas portuárias reduzidas ou nulas na Madeira e um mecanismo de apoio à mobilidade que abrangesse não apenas o passageiro, mas também o transporte da sua viatura.

João Guilherme Ribeiro defendeu ainda que a definição de um cenário de viabilidade deve partir de pressupostos diferentes dos utilizados no estudo da TIS, nomeadamente quanto à capacidade do navio, à composição da carga, às receitas potenciais e à dimensão do mercado.

A proposta apresentada procura, desta forma, demonstrar que a conclusão de inviabilidade não é necessariamente definitiva e que alterações nos pressupostos económicos e operacionais podem produzir resultados diferentes. Para o economista, a análise do ferry deve considerar não apenas a procura actualmente existente, mas também o mercado que uma nova ligação marítima poderá criar ao introduzir uma alternativa no transporte de passageiros e mercadorias.