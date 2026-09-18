Trump proíbe acesso à Casa Branca a CNN, MSNOW e Politico

O Presidente norte-americano, Donald Trump, proibiu hoje o acesso à Casa Branca aos media CNN, MSNOW (ex-MSNBC) e Politico, e ameaçou fazer o mesmo a outros que divulguem "notícias falsas".

O afastamento dos três media, com efeito "imediato", é "resultado das suas constantes 'reportagens' de FAKE NEWS!", justificou Trump numa publicação na plataforma Truth Social.

"Os meios de comunicação social não deveriam poder escrever ou noticiar constantemente FICÇÃO e MENTIRAS quando cobrem o Presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América", adiantou.

Na publicação, Trump refere-se à cadeia de televisão CNN como "Fake News CNN" e deixa insinuações em relação à MSNOW - "que recentemente mudou de nome, deixando de ser MSNBC devido à falta de audiência e credibilidade!" - e também ao site noticioso Politico - "que recebeu um contrato de assinatura ilegal e ridículo de 8 milhões de dólares, um recorde absoluto, diretamente do governo, por ordens do corrupto Joe Biden, para se manterem 'vivos'".

"Para mim, isto parece corrupção!", acusou Trump.

O Presidente ameaçou afastar também da Casa Branca "outros órgãos de comunicação social de Fake News".