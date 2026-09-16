 DNOTICIAS.PT
País

'Patrões' não veem razões "plausíveis" para revisitar acordo sobre salários

None
Foto Shutterstock

As confederações empresariais afirmaram hoje que não veem razões "plausíveis" para avançar com um reforço do acordo de valorização salarial e crescimento económico em vigor, argumentando que há medidas que ainda não foram cumpridas.

"Tinha que haver uma boa razão, uma razão plausível e em que as partes acordassem que havia vantagem em reabrir [a discussão sobre] o acordo", referiu Óscar Gaspar, dirigente da CIP, quando questionado sobre se a confederação estaria disponível para reforçar o acordo em vigor, como defendido pelas centrais sindicais.

Óscar Gaspar argumenta que "do lado salarial não há nada que leve a abrir o acordo", dado que as metas relativas ao salário mínimo nacional têm sido cumpridas e que o "acréscimo dos salários médios também foi superior àquilo que estava previsto".

"Objetivamente não há nenhum motivo para abrir neste momento as negociações", defendeu.

Também o presidente da CTP considerou que "tem que haver uma razão palpável e objetiva" para abrir essa discussão e sustentou a sua argumentação com a conjuntura económica nacional e internacional.

"Não estamos propriamente numa altura de 'boom' económico", vincou Francisco Calheiros.

0
 Comentários