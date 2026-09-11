Índia pede a Presidente iraniano para resolver guerra através da diplomacia

O primeiro-ministro indiano pediu hoje ao Presidente iraniano para resolver a guerra no Médio Oriente, sobretudo com os Estados Unidos, através do diálogo e da diplomacia, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia.

Em comunicado, a diplomacia indiana adiantou que Narendra Modi salientou a Masoud Pezeshkian a necessidade de garantir a liberdade de navegação às vésperas da cimeira de líderes dos BRICS, em Nova Deli.

"[Modi] reiterou a posição constante da Índia de que todas as questões devem ser resolvidas através do diálogo e da diplomacia. Além disso, sublinhou a necessidade de manter os esforços para garantir uma paz e estabilidade duradouras na região, salvaguardando a liberdade de navegação e comércio, bem como a segurança e o bem-estar dos marinheiros", assegurou o Governo indiano.

"Acreditamos que devemos avançar com uma estratégia a longo prazo e mutuamente benéfica. Também foi abordada a situação atual na região. A Índia mantém firme o compromisso de procurar uma paz duradoura", indicou o primeiro-ministro indiano, numa mensagem publicada nas redes sociais depois de terminada a reunião bilateral em Nova Deli.

Trata-se da segunda reunião entre Modi e Pezeshkian em menos de duas semanas, após o encontro no Quirguistão, onde o líder indiano expressou preocupação com a escalada das hostilidades na região e pediu a proteção da liberdade de navegação e de comércio.

Modi voltará a reunir-se com o Presidente iraniano no sábado de manhã, sendo o único líder com quem manterá dois encontros bilaterais à margem da cimeira dos BRICS, segundo a agenda oficial.

O primeiro-ministro indiano já se reuniu hoje com o Presidente russo, Vladimir Putin, e prevê-se que sábado mantenha um encontro bilateral com o chefe de Estado chinês, Xi Jinping, que visita a Índia pela primeira vez em sete anos.

A cimeira dos BRICS prolongar-se-á até domingo na capital indiana, com uma agenda marcada pela guerra no Médio Oriente, pelas tensões comerciais e pelas dificuldades em alcançar consensos dentro de um bloco alargado a 11 membros.

Os BRICS são uma organização formada pela África do Sul, Brasil, China, Coreia do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Índia, Indonésia, Irão e Rússia.