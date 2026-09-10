Érica Gomes apresenta 'Arremendos' na Galeria Anjos Teixeira

A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, inaugura no próximo dia 17 de Setembro, pelas 19 horas, a exposição "Arremendos", da autoria da artista visual Érica Gomes.

Natural do Funchal, onde nasceu em 2003, Érica Gomes desenvolve uma prática artística assente na experimentação, recorrendo a técnicas como a fotocópia, a colagem, a costura e a raiografia. O arquivo pessoal assume um papel central no seu trabalho, sendo deslocado do contexto original para adquirir novas dimensões e sentidos.

A artista explora, assim, a relação entre imagem e memória, propondo uma reflexão sobre a forma como as recordações são construídas a partir de fragmentos. "Guardar uma fotografia é guardar uma parte de alguma coisa. Um momento, uma pessoa, um lugar, mas nunca a totalidade do que aconteceu", afirma.

Segundo Érica Gomes, aquilo que uma fotografia conserva acaba por se cruzar com o que é lembrado, esquecido ou até imaginado, num processo contínuo de reconstrução da memória. "Revisitá-las é também confrontarmo-nos com aquilo que falta: o que aconteceu antes e depois, o que ficou fora da imagem, as pessoas que não aparecem, as histórias que já não conseguimos recuperar", explica a artista, que encontra precisamente "nesse espaço entre a imagem e a memória" o ponto de partida para este trabalho.

Em 'Arremendos', o arquivo deixa de ser apenas um mecanismo de preservação do passado e passa a ser matéria para novas interpretações. Ao alterar as relações entre as imagens, Érica Gomes procura criar novas possibilidades de leitura sobre aquilo que permaneceu.

"O que permanece não é necessariamente uma memória mais completa, mas uma nova forma de olhar para aquilo que ficou", sublinha.

A exposição tem curadoria de David Francisco e pode ser visitada na Galeria Anjos Teixeira a partir de 17 de Setembro.