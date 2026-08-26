É correcto dizer que Nilton Varela jogou no FC Porto, apesar de ter representado apenas a equipa B?

Nilton Varela é reforço do Marítimo para as próximas duas temporadas. O lateral-esquerdo português, de 25 anos, representou na época passada o Beerschot, da II Divisão da Bélgica, e já foi oficializado esta quarta-feira pelos verde-rubros. Uma notícia avançada pelo DIÁRIO no fim-de-semana.

Antes de jogar na Bélgica, passou pela formação do Sporting e representou Belenenses, B SAD, FC Porto B e Estrela da Amadora. É precisamente a passagem pelo FC Porto que está na origem do comentário de um leitor na página do DIÁRIO no Facebook: “Se passou pelo FCP deve ter qualidade. Boa sorte”.

A questão é simples, mas merece ser contextualizada. Nilton Varela pode ser apresentado como um jogador que passou pelo FC Porto, apesar de nunca ter alinhado oficialmente pela equipa principal?

Nilton Varela representou a equipa B dos dragões durante duas temporadas. Em 2022/2023, fez 31 jogos, marcou três golos e registou uma assistência. Nessa época, por exemplo, defrontou duas vezes o Nacional e actuou sempre pelo FC Porto B, orientado por António Folha, tanto na II Liga como na Premier League International Cup, competição destinada ao escalão sub-21 na qual a equipa secundária portista participou nessa temporada.

Há ainda uma particularidade. Nilton Varela começou essa época na B SAD, também na II Liga, e a 14 de Agosto de 2022 defrontou o FC Porto B como jogador da B SAD. Uma semana depois, estreou-se pelo FC Porto B, entrando aos 81 minutos frente à UD Oliveirense, então orientada pelo madeirense Fábio Pereira.

Na época 2023/2024, Nilton Varela começou novamente no FC Porto, sempre ao serviço da equipa B. Chegou, inclusive, a defrontar o Marítimo, numa temporada que marcou o início de três épocas consecutivas dos verde-rubros na II Liga. Em Janeiro, mudou-se para o Estrela da Amadora, rumando à I Liga.

Mas antes disso, foi chamado por Sérgio Conceição aos treinos da equipa principal do FC Porto mais do que uma vez, mas nunca chegou a realizar um jogo oficial pela equipa principal. Outro dado curioso da passagem pelos ‘dragões’ prende-se com uma ligação familiar. Nilton Varela é sobrinho de Silvestre Varela, antigo internacional português, com presença no Euro’2012 e no Mundial’2014. Ambos chegaram a partilhar o balneário no FC Porto B, naquela que foi a última temporada de Silvestre Varela no futebol profissional. O antigo internacional português, tio de Nilton, fez boa parte da carreira no FC Porto e conquistou, entre outros troféus, a Liga Europa em 2010/2011.

É verdade que Nilton Varela passou pelo FC Porto e representou oficialmente, embora apenas pela equipa B. Não disputou qualquer jogo oficial pela equipa principal dos ‘dragões’. Ainda assim, nos casos de SAD com equipas B, os jogadores são inscritos na Liga sem distinção entre equipa principal e secundária. Assim, dizer que Nilton Varela “passou pelo FC Porto” é factual. O comentário do leitor, tal como está formulado - “Se passou pelo FCP deve ter qualidade” - não afirma que tenha jogado pela equipa principal e, por isso, não contém, nos dados analisados, uma informação falsa. Além disso, chegou a treinar às ordens de Sérgio Conceição na equipa principal.

De resto, a 19 de Agosto de 2022, quando foi apresentado pelo FC Porto, assumia a vontade de chegar à equipa principal, então orientada por Sérgio Conceição. “Primeiramente, quero adaptar-me e crescer enquanto jogador, pois tenho o objectivo de chegar à equipa principal como todos os meus companheiros. Colectivamente, quero ajudar o FC Porto a conquistar muitos títulos", dizia na ocasião. Não chegou à equipa principal. Mas ainda teria a oportunidade de jogar na I Liga pela Estrela da Amadora. Volta a ter agora o mesmo desafio, mas com as cores do Marítimo.