Julho foi o mês mais quente nos EUA e na UE metade do solo está seco

A temperatura média nos EUA atingiu os 24,9 graus celsius em Julho, um recorde, pelo menos desde 1895, e na União Europeia metade do solo encontra-se seco.

Segundo dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), Julho foi o mês mais quente nos EUA, uma análise que excluiu o Alasca e o Havai, com a temperatura média no valor mais elevado desde que se iniciaram as medições, em 1895.

Já na União Europeia (UE), metade do solo está seco e este foi o segundo mês de Julho mais seco desde que há registo, segundo dados do programa Copernicus, que se baseiam em observações de satélite e combinam três parâmetros: precipitação, humidade do solo e estado da vegetação.

Em particular, 95% da França metropolitana e 99% da Suíça foram afetadas pela seca, revelaram dados do Observatório Europeu da Seca.

Destacam-se também países como a Hungria (94%), Eslovénia (93%) e Áustria (91%).