Elon Musk aumenta fortuna em 319,5 mil milhões de dólares num ano e lidera "corrida dos bilionários"

Elon Musk foi o bilionário que mais viu a sua fortuna aumentar entre Julho de 2025 e Julho de 2026, com um crescimento de 319,5 mil milhões de dólares. O empresário passou de uma riqueza estimada em 405,6 mil milhões para 725,1 mil milhões de dólares, segundo uma análise da BestBrokers baseada na lista de bilionários em tempo real da Forbes.

O estudo, publicado a 4 de Agosto, comparou as fortunas dos bilionários a 27 de Julho de 2026 com os valores registados exactamente um ano antes. A análise conclui que Musk acumulou, em média, cerca de 875 milhões de dólares adicionais por dia ao longo desse período.

A evolução da fortuna do empresário foi de tal dimensão que Musk chegou a tornar-se, ainda que brevemente, o primeiro trilionário do mundo, na sequência da entrada em bolsa da SpaceX, de acordo com a análise.

Michael Dell e fundadores da Google completam o topo

O segundo maior aumento absoluto pertenceu a Michael Dell, fundador e presidente executivo da Dell Technologies, cuja fortuna cresceu 107,6 mil milhões de dólares num ano.

Seguiram-se os co-fundadores da Google, Larry Page, com mais 104,3 mil milhões de dólares, e Sergey Brin, que acrescentou 91,2 mil milhões.

A tecnologia surge, assim, como o principal motor da criação de riqueza entre os indivíduos mais ricos do planeta, beneficiando da forte valorização das empresas ligadas à inteligência artificial e das expectativas dos investidores em torno do sector.

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Fortuna do fundador da DeepSeek dispara 3.850%

Em termos percentuais, nenhum dos grandes nomes da lista teve uma evolução comparável à de Liang Wenfeng, fundador da DeepSeek.

A fortuna estimada do empresário chinês passou de mil milhões de dólares em Julho de 2025 para 39,5 mil milhões em Julho de 2026, um crescimento de 3.850% num único ano. Liang entrou, desta forma, no grupo dos 50 indivíduos mais ricos do mundo.

Também os fundadores da Anthropic, empresa responsável pelo Claude, registaram uma valorização extraordinária: as suas fortunas estimadas passaram, em conjunto, de 1,2 mil milhões para 15,5 mil milhões de dólares, um aumento de 1.191,67%.

Brett Adcock, fundador da empresa de robótica Figure AI, viu igualmente a sua fortuna disparar, de 1,5 para 19,1 mil milhões de dólares, um crescimento superior a 1.170%.

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Nem todos ganharam: Ellison perde 138,7 mil milhões

A corrida não foi favorável a todos os bilionários. Larry Ellison, presidente executivo da Oracle, registou a maior perda absoluta de riqueza no período analisado.

A sua fortuna caiu de 290,6 para 151,9 mil milhões de dólares, uma redução de 138,7 mil milhões — equivalente a cerca de 380 milhões de dólares por dia.

A queda é atribuída pela análise às dúvidas dos investidores sobre o elevado investimento da Oracle em inteligência artificial e ao aumento do endividamento da empresa.

Mark Zuckerberg, da Meta, teve a segunda maior perda: menos 41,6 mil milhões de dólares, com a fortuna a passar de 245,9 para 204,3 mil milhões.

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EUA concentram quase um terço dos bilionários

O estudo contabiliza actualmente 3.356 bilionários em todo o mundo. Os Estados Unidos lideram destacadamente, com 990, equivalentes a 29,5% do total mundial. Os bilionários norte-americanos acumulam, em conjunto, cerca de 8,43 biliões de dólares.

A China surge em segundo lugar, com 511 bilionários e uma fortuna conjunta estimada em 2,06 biliões de dólares.

Na Europa, a Alemanha lidera, com 205 bilionários e uma riqueza conjunta de 944,8 mil milhões de dólares. Seguem-se Itália, com 80, e Reino Unido, com 60.

Tecnologia já concentra 5,3 biliões de dólares

A dimensão da influência tecnológica é particularmente evidente quando se analisa a riqueza por sectores.

Dos 3.356 bilionários identificados, 511 obtêm a sua fortuna principalmente da tecnologia, sendo este o sector com maior número de representantes. Em conjunto, estes empresários possuem uma riqueza estimada em 5,30 biliões de dólares.

O sector financeiro e de investimentos aparece em segundo lugar, com 449 bilionários e 2,39 biliões de dólares, enquanto a indústria transformadora conta com 408 bilionários, cuja riqueza conjunta ascende a 1,37 biliões.

A tecnologia foi também o sector que mais aumentou a riqueza acumulada dos seus bilionários: passou de 4,28 para 5,30 biliões de dólares num ano, um acréscimo superior a um bilião de dólares.

A análise da BestBrokers foi elaborada a partir da lista Forbes Real-Time Billionaires de 27 de Julho de 2026 e de uma versão arquivada da mesma lista, referente a 27 de Julho de 2025. Os valores são estimativas e podem variar em função da evolução das cotações e das avaliações das empresas.