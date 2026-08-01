Director de operações da FIFA acusa Infantino de enganar administração

O diretor de operações da FIFA, Kevin Lamour, acusou hoje Gianni Infantino de enganar a administração do organismo com o plano de abertura ao investimento privado, classificando-o como um "projeto de uma só pessoa".

"Os vice-presidentes da FIFA, os membros do Conselho da FIFA, as confederações, as federações, os jogadores, as ligas, os clubes e os adeptos não foram os únicos ignorados. A própria administração da FIFA também foi enganada", refere o franco-suíço, num comunicado enviado à Associated Press (AP).

De acordo com o dirigente, a iniciativa "não é um projeto da FIFA" e "muito menos um projeto da administração da FIFA".

"É o projeto de uma só pessoa", salienta, apontando ao presidente da FIFA, o ítalo-suíço Gianni Infantino.

Lamour denuncia ainda uma "mentira por omissão durante meses" e um "exercício unilateral de poder", que considera reveladores "de falta de confiança, falta de transparência, falta de discernimento, falta de boa governação e uma grave falta de respeito".

"Este projeto não só não deve prosseguir -- por razões óbvias que nem precisam de ser aqui enumeradas -- como chegou a altura de os líderes políticos do futebol colocarem as perguntas certas e tomarem as decisões certas em relação a este projeto e ao que virá depois. Todos devem assumir a responsabilidade. Porque está a tornar-se cada vez mais difícil para a administração da FIFA trabalhar nestas condições e cumprir a sua missão", declara.

Antigo executivo da UEFA, integrado na FIFA há menos de dois anos, Lamour critica diretamente Infantino, defendendo que os funcionários da organização "merecem mais do que desprezo e intimidação".

"A nossa missão -- a missão das centenas de dirigentes apaixonados, dedicados e exemplares da FIFA -- é servir o futebol. Não servir os interesses pessoais de uma pessoa que, infelizmente, acredita personificar a FIFA quando deveria estar ao seu serviço. Um presidente deve unir as pessoas, inspirá-las e promover a união. Hoje, estamos a viver o contrário", afirmou, depois de admitir que pode perder o emprego no organismo, mas que "dormirá descansado".

A crise interna agravou-se hoje com a demissão de Carlos Cordeiro, assessor de Infantino, que rejeitou a proposta, classificando-a como "prejudicial" para o futebol e "um mau negócio para o futuro do desporto".

A criação da FFE tem o objetivo de gerir as atividades comerciais (transmissão, patrocínio, venda de bilhetes, licenciamento) e eventos (Mundial, Mundial de Clubes, em masculinos e femininos).

A UEFA, que reúne 55 federações europeias e sete dos últimos dez campeões do Mundo, ameaçou boicotar futuras competições da FIFA caso o plano avançasse. A CONCACAF, que reúne 41 federações da América do Norte, América Central e Caraíbas, rejeitou a proposta e a Confederação Africana de Futebol (CAF) pediu avaliação interna.

A FIFA estima captar 4.200 milhões de dólares (cerca de 3.662 milhões de euros), prometendo aumentar as dotações das 211 federações-membro de 8 (7 ME) para 20 milhões (17,4 ME), entre 2027 e 2030.