Novo balanço oficial aponta para 929 mortos e 3.360 feridos

O número de mortos provocados pelos dois sismos consecutivos que atingiram a Venezuela esta semana subiu para 929, enquanto 3.360 pessoas ficaram feridas, anunciaram hoje as autoridades.

As autoridades venezuelanas admitem que o balanço deverá continuar a aumentar, uma vez que prosseguem as operações de busca e salvamento nas zonas mais afetadas e há centenas de pessoas dadas como desaparecidas, muitas delas estarão soterradas nos escombros.

O anterior balanço das autoridades venezuelanas dava conta de 589 mortes e 2.980 feridos.

Ao anunciar o novo balanço, Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional (parlamento) e irmão da Presidente interina Delcy Rodríguez, acrescentou que o estado de La Guaira, no norte do país, o mais atingido pelos sismos de magnitude 7,2 e 7,5, foi "totalmente militarizado".

"Queremos enviar uma mensagem clara e pedir a todos os que desejam ajudar que não desçam até La Guaira, porque, embora compreendamos o enorme desejo de ajudar os outros, isso também significa que as estradas por onde estamos a retirar os afetados e feridos ficarão congestionadas", acrescentou o líder da Assembleia Nacional.