PS louva entidades e profissionais envolvidos no combate ao tráfico de droga na Região

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada, esta sexta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de louvor às entidades e profissionais envolvidos no combate ao tráfico de droga na Região, por ocasião do Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.

Nesta data, instituída pela Organização das Nações Unidas para sensibilizar as sociedades para a necessidade de prevenir, combater e erradicar os fenómenos associados ao consumo e ao tráfico de substâncias ilícitas, promovendo respostas integradas nos domínios da saúde, da segurança e da inclusão social, os socialistas destacam o papel de todas as entidades que, na Região, atuam nesta área.

Marta Freitas dá como exemplos as várias operações que têm vindo a ser desencadeadas, a última das quais a operação internacional 'Azul 2.0', liderada pela Polícia Judiciária e tornada pública no passado dia 24 de Junho, que permitiu desmantelar uma importante rota de tráfico de cocaína através do Oceano Atlântico, numa área marítima que integra o corredor entre as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e as Ilhas Canárias (que resultou na apreensão de mais de 465 kg de cocaína, 42 kg de haxixe, duas embarcações de alta velocidade e na detenção de três suspeitos).

A deputada do PS alerta para o facto de a Região vir registando um crescimento do tráfico e do consumo de drogas sintéticas e de novas substâncias psicoativas, fenómeno que acompanha as tendências internacionais. “A disseminação de substâncias como o ‘Bloom’, bem como a identificação, nos últimos anos, de substâncias nunca antes detetadas em Portugal, demonstram a constante mutação deste fenómeno e os desafios acrescidos que coloca às autoridades e às entidades regionais que diariamente intervêm nesta área”, refere a parlamentar, lembrando que, em outubro de 2025, foi realizada a maior apreensão de droga sintética alguma vez efetuada na Região.

A socialista alerta que a gravidade deste fenómeno se reflete igualmente na pressão crescente sobre os serviços de saúde da Região, tendo em conta que, anualmente, são registados cerca de 200 internamentos associados ao consumo de drogas sintéticas. “Estes números revelam uma realidade preocupante que afeta diretamente a saúde, a estabilidade familiar e a integração social de muitos cidadãos, exigindo uma resposta persistente e articulada ao nível da prevenção, do tratamento e da reinserção social”, realça.

Marta Freitas aproveita também para destacar os investimentos feitos pelos Governos da República do PS no plano da vigilância e segurança marítima, nomeadamente no Sistema de Vigilância Costeira da Região Autónoma da Madeira, que permitiu reforçar os meios de controlo costeiro através de quatro torres de vigilância – na Calheta, Pico da Cruz, Ponta de São Lourenço e Porto Santo – e de sistemas móveis terrestres e marítimos.

Enaltece ainda o reforço das capacidades técnico-científicas da Polícia Judiciária na Região, através da instalação da valência de Drogas e Toxicologia do Laboratório de Polícia Científica, um instrumento fundamental para a identificação de novas substâncias psicoativas, para o apoio às investigações criminais e para o fortalecimento da capacidade de resposta das autoridades regionais perante um fenómeno cada vez mais complexo e em permanente evolução.

Para o PS, o combate ao tráfico de drogas exige às entidades da regionais uma resposta cada vez mais especializada, articulada e permanente, capaz de acompanhar a evolução dos métodos utilizados pelas redes criminosas internacionais e de proteger a segurança das suas populações, a saúde pública e a coesão social.

Através deste voto, os socialistas enaltecem o papel determinante de todas as entidades que participam nestas operações, designadamente a Polícia Judiciária, a Marinha, a Força Aérea, a GNR, a PSP e a Autoridade Tributária e Aduaneira, bem como todos os profissionais que, no exercício das suas funções, contribuem para a prevenção, investigação e repressão deste fenómeno criminal. O louvor estende-se ao trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde, técnicos especializados, instituições particulares de solidariedade social, investigadores e entidades da sociedade civil que, diariamente, contribuem para a prevenção, o tratamento, a recuperação, a redução de riscos e a reinserção social das pessoas afetadas pelos comportamentos aditivos e dependências.