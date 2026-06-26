Portugal com níveis elevados de pólen na atmosfera e valores baixos no Algarve e ilhas

A maioria do território continental terá na próxima semana valores elevados de concentração de pólen na atmosfera, enquanto o Algarve e as regiões autónomas mantêm níveis baixos, segundo previsões divulgadas hoje no Boletim Polínico.

De acordo com as previsões da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), a maioria do território continental estará, entre hoje e 02 de julho, um risco elevado de concentração de pólen, sobretudo das árvores oliveira e castanheiro e das ervas tanchagem, urtiga, azedas, quenopódio, bredos, gramíneas e urticáceas (incluindo a parietária)

Contudo, a SPAIC alerta que para o dia de hoje, " em algumas regiões do país, está prevista precipitação, pelo que, devido ao efeito da chamada 'lavagem da atmosfera', é expectável que a concentração polínica diminua com a chuva".

Após o cessar da chuva, adianta, a concentração polínica deverá voltar a subir.

Neste sentido, a Sociedade de Alergologia recomenda à população para que esteja atenta à previsão da meteorologia, para complementar a previsão polínica.

A previsão aponta também que, "de forma geral, na atmosfera destaca-se a polinização proveniente das ervas gramíneas e urticáceas (inclui a parietária), atingindo valores de risco elevado para os doentes alérgicos a estes pólenes, em algumas regiões do país".

A SPAI indicou à agência Lusa que, tal como a acontece todos os anos, a divulgação dos boletins semanais através da comunicação social terminou com o fim da Primavera, estação mais relevante para os doentes alérgicos, acrescentando que mantém as previsões polínicas no site (www.rpaerobiologia.com) ao longo de todo ano e que são atualizadas às sextas-feiras.