Hugo Nunes exige respostas sobre condições de utentes no João de Almada

O Grupo Parlamentar do Chega entregou um pedido de esclarecimento escrito à secretária regional de Saúde e Proteção Civil, solicitando informações sobre a transferência de 30 utentes em situação de alta social para o piso zero do Hospital Dr. João de Almada, revelou o partido em nota de imprensa.

A iniciativa surge na sequência de denúncias sobre alegadas condições inadequadas naquele espaço e do pedido de escusa de responsabilidade apresentado por 13 enfermeiros da unidade.

Em comunicado, o deputado Hugo Nunes considera que a situação é preocupante, referindo a existência de relatos sobre falta de ventilação, temperaturas elevadas e presença de insectos. "É uma autêntica vergonha o que está a acontecer naquela cave. Estamos a falar de idosos vulneráveis, pessoas em fase fragilizada da vida, que foram transferidas para um espaço sem ventilação, com calor extremo, e onde há relatos validados de pragas de mosquitos e baratas", afirma.

O parlamentar critica ainda as declarações do presidente do Governo Regional sobre a unidade hospitalar. "Enquanto as ordens profissionais e os enfermeiros denunciam a total falta de condições assistenciais e de segurança, ouvimos esta manhã o Presidente Miguel Albuquerque, em pleno debate parlamentar, pinta a realidade do João de Almada como 'maravilhosa'. Este divórcio absoluto entre a propaganda do Governo e a realidade vivida nas instalações é insultuoso para os doentes e para os profissionais que ali trabalham no limite das suas capacidades", sustenta.

Através do requerimento apresentado, o Chega pretende saber quem autorizou a utilização daquele espaço, que medidas serão adoptadas face à posição assumida pelos enfermeiros e se o Governo Regional prevê manter os utentes naquele local até ao final de Agosto.

No passado dia 21, o Chega apresentou um primeiro pedido de esclarecimentos sobre a transferência dos utentes em causa para o Hospital Dr. João de Almada, após denúncias do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira e da Ordem dos Enfermeiros relativamente às condições de acolhimento e à capacidade de resposta da unidade.