Vemos, ouvimos e lemos: não podemos ignorar que a guerra traz oportunidades de crescimento do lucro para alguns, enquanto deixa mortos, miséria e fome entre os mais desprotegidos.

Num contexto internacional marcado por conflitos armados e instabilidade geopolítica, o setor energético volta a destacar-se — não pela escassez, mas pelos lucros extraordinários que acumula. A escalada recente no Médio Oriente, somada aos efeitos ainda presentes da guerra na Ucrânia, está a ser usada como justificação para novos aumentos nos preços dos combustíveis.

A ideia difundida junto dos consumidores é simples: o preço dos combustíveis acompanha diretamente o valor diário do barril de petróleo. Se o crude sobe para os 100 dólares, o combustível também sobe. No entanto, esta lógica ignora um elemento essencial do funcionamento da indústria: as petrolíferas não operam com base em compras diárias.

Empresas como a Galp trabalham com reservas, contratos de fornecimento e exploração própria. Isso significa que grande parte do combustível atualmente vendido foi produzido com petróleo adquirido semanas — ou meses — antes, a preços significativamente mais baixos. Além disso, os custos de extração em alguns dos seus campos rondam os 20 a 30 dólares por barril. O preço final ao consumidor reflete o valor máximo do mercado atual, e não o custo real de produção.

Lucros inflacionados, consumidores pressionados

Os números ajudam a perceber a dimensão do fenómeno. Após os recentes aumentos, as petrolíferas estarão a arrecadar mais de 5 milhões de euros adicionais por dia. Ao mesmo tempo, o Estado também beneficia, com um aumento diário superior a 200 mil euros em receitas fiscais.

No final do mês, isso traduz-se em mais de 155 milhões de euros adicionais para as empresas e cerca de 6,5 milhões para o Estado — valores pagos diretamente pelos consumidores, sem que exista uma correspondência clara com os custos reais de produção. Estamos, assim, perante não um ajustamento de preços, mas uma transferência massiva de rendimento.

O papel do Governo e da comunicação social. O Governo, ao não intervir de forma eficaz, acaba por beneficiar da situação. Apesar de existirem mecanismos para mitigar aumentos — como reduções fiscais condicionadas — estes revelam-se insuficientes ou tardios. A complexidade da formação dos preços dos combustíveis contribui para a falta de escrutínio público. Grande parte dos meios de comunicação limita-se a reproduzir justificações oficiais, sem investigação, o que dificulta uma compreensão clara por parte dos cidadãos.

A guerra é uma oportunidade para o aumento da riqueza de uns poucos, crescimento da pobreza dos povos e proletarização dos grupos intermédios da sociedade;

Os dados históricos mostram um padrão consistente: períodos de conflito coincidem com aumentos expressivos nos lucros das petrolíferas. Após o início da guerra na Ucrânia, por exemplo, os resultados da Galp registaram um crescimento exponencial, passando de valores residuais para mais de mil milhões de euros.

A guerra, neste contexto, funciona como um catalisador — não apenas de preços mais altos, mas também de lucros extraordinários. O chamado “prémio de risco geopolítico” é incorporado nos preços, mesmo quando os custos reais não acompanham essa subida.

Impacto económico e social

As consequências vão muito além da fatura do combustível. O aumento dos custos energéticos propaga-se por toda a economia: transportes, agricultura, indústria e distribuição. O resultado é uma pressão inflacionista generalizada, com impacto direto no custo de vida, sendo a alimentação e a habitação os casos mais evidentes.

As famílias de rendimentos mais baixos são as mais afetadas, porque destinam a maior parte do seu orçamento a bens essenciais. O aumento da inflação conduz a juros mais elevados, agravando ainda mais a situação financeira de muitas famílias e de jovens que lutam pelo seu primeiro emprego.

Falta de regulação e alternativas ignoradas

Enquanto outros países europeus adotaram medidas para conter os efeitos da crise — como limites de preços, apoios diretos ou impostos sobre lucros excessivos — em Portugal a resposta tem sido tímida.

A chamada contribuição sobre lucros extraordinários teve um impacto reduzido, gerando receitas residuais face à dimensão dos ganhos do setor. Além disso, os fundos arrecadados não foram plenamente canalizados para apoio social, como previsto.

No centro deste debate está mais do que uma questão de mercado. Trata-se de uma escolha política e ética: permitir que crises globais sejam transformadas em oportunidades de lucro desproporcionado, ou intervir para proteger os consumidores e o equilíbrio económico.

Quando o preço da energia sobe sem relação clara com os custos reais, e essa subida beneficia simultaneamente empresas e Estado, o sistema deixa de funcionar como um mercado eficiente — e aproxima-se de um mecanismo de redistribuição regressiva.

Combater a guerra e defender a paz é um imperativo de consciência e um dever moral.