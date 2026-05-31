Madeira no Novo Tabuleiro Atlântico

Durante décadas, o Atlântico foi visto como um espaço estável, quase adormecido, enquanto o mundo se fascinava com o Indo Pacífico. Mas a história tem o hábito de regressar pelos mesmos caminhos por onde partiu. Hoje, o Atlântico volta a ser um tabuleiro central da disputa global — e a Madeira, tantas vezes tratada como periferia, encontra se, inesperadamente, no centro das rotas que definirão o século XXI.

A competição tecnológica entre Estados Unidos e China, a reorganização das cadeias logísticas e a corrida às energias renováveis estão a redesenhar mapas. Não mapas políticos, mas mapas invisíveis: os dos cabos submarinos, dos corredores energéticos, das plataformas de dados e das novas infraestruturas críticas. É nesses mapas que a Madeira reaparece como ponto de passagem, nó de ligação e espaço de soberania.

Os cabos submarinos, por onde circula mais de 95% da informação mundial, tornaram se activos estratégicos. Quem controla os cabos controla fluxos económicos, inteligência, segurança e influência. A instalação de novas ligações transatlânticas, algumas já anunciadas, coloca a Madeira como possível plataforma de redundância e segurança digital. Não é apenas uma questão tecnológica: é uma questão geopolítica. A Europa procura autonomia estratégica; os EUA reforçam o Atlântico; a África Ocidental emerge como novo polo económico. A Madeira está no cruzamento destes vectores.

Ao mesmo tempo, a transição energética abre outra frente. O Atlântico é hoje um laboratório de energias limpas: eólica “offshore”, hidrogénio verde, interligações marítimas. A posição da Madeira — entre continentes, com profundidades oceânicas favoráveis e clima estável — oferece oportunidades que ainda não foram plenamente traduzidas em estratégia. A ilha pode ser mais do que consumidora: pode ser produtora, armazenadora e distribuidora de energia limpa, integrando se em corredores atlânticos que já estão a ser desenhados.

Mas a centralidade geográfica, por si só, nunca garantiu poder a ninguém. O risco é evidente: tornar se estratégica sem ter voz proporcional. A história está cheia de territórios cruciais que foram apenas palco, nunca protagonistas. A geografia só se transforma em poder quando existe visão política, capacidade de negociação e massa crítica institucional. E isso exige mais do que discursos: exige presença, influência e antecipação.

A Região Autónoma da Madeira não pode limitar se a ser um ponto no mapa; tem de ser actor no processo. Para isso, precisa de diplomacia económica ativa — não apenas receber investimentos, mas disputar projectos, participar em consórcios, influenciar decisões europeias e atlânticas. Precisa também de alianças científicas que lhe permitam estar na vanguarda das tecnologias oceânicas, energéticas e digitais, porque quem domina o conhecimento domina a agenda.

A capacidade regulatória é outro pilar: uma região que quer ser relevante no Atlântico tem de saber definir regras, criar incentivos, proteger infraestruturas críticas e garantir que os grandes operadores reconhecem a Madeira como parceiro e não apenas como escala. Finalmente, falta uma narrativa clara sobre o papel da Região no Atlântico do futuro — uma visão que articule identidade, ambição e estratégia, e que coloque a Madeira não como periferia de Portugal, mas como plataforma atlântica da Europa.

O mundo está a recentrar se no oceano que moldou a nossa história. A questão é simples: queremos ser espectadores desse regresso ou protagonistas informados? A Madeira tem, pela primeira vez em muito tempo, a possibilidade de escolher.