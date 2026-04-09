Zelensky aceita trégua na Páscoa Ortodoxa e desafia Rússia a prolongá-la

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que o seu país respeitará a trégua temporária proposta pela Rússia e desafiou mesmo Moscovo a prolongá-la além da Páscoa ortodoxa.

"As pessoas precisam de uma Páscoa livre de ameaças e de um movimento real em direção à paz, e a Rússia tem a possibilidade de não retornar aos ataques após a Páscoa também", afirmou o líder ucraniano na rede social X, após o anúncio do Kremlin de uma trégua de 32 horas entre desde a tarde de sábado até domingo à noite.

"A Ucrânia afirmou repetidamente que está pronta para passos simétricos. Propusemos um cessar-fogo durante as celebrações de Páscoa deste ano e agiremos de acordo. Deixamos claro em várias ocasiões que estávamos dispostos a tomar medidas recíprocas. Propusemos um cessar-fogo este ano durante as festas da Páscoa e agiremos em conformidade", adiantou Zelensky.