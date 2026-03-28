RIR denuncia sobrelotação nas urgências da Madeira

O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) denunciou, hoje, em comunicado, a situação de sobrelotação nas urgências hospitalares da Madeira, apontando falhas estruturais no Serviço Regional de Saúde.

Na nota remetida este sábado às redacções, o partido considera que a actual pressão sobre os serviços “expõe falhas graves e falta de resposta”, alertando para uma “contínua degradação das condições” no sistema de saúde, evidenciada também pelos pedidos de escusa de responsabilidade apresentados por profissionais.

O RIR sustenta que a situação “não é nova, não é pontual e não se limita às urgências — é estrutural e afeta todo o sistema”, criticando aquilo que diz ser uma desvalorização política do problema, apesar dos sinais de rutura.

Entre os constrangimentos identificados, o partido destaca as chamadas “altas problemáticas”, que, segundo refere, continuam sem solução eficaz, contribuindo para o bloqueio de camas hospitalares e para um efeito em cadeia que compromete a capacidade de resposta dos serviços.

No comunicado, o RIR entende que “o que hoje se vive é o resultado directo de anos de inação” e considera que as medidas anunciadas pelas entidades responsáveis “chegam tarde” e não terão impacto imediato. A evolução da situação é descrita como uma “bola de neve”, exigindo, na perspectiva do partido, respostas estruturais.

O partido aponta ainda “falta de planeamento, de antecipação e de capacidade de resolução” por parte das entidades responsáveis, defendendo que “a saúde exige respostas sérias, estruturais e imediatas — não justificações nem reações tardias”.

O comunicado é assinado por Liana Reis, coordenadora regional do RIR, que reafirma a intenção do partido de continuar a exigir “responsabilidade política e soluções concretas” para garantir o acesso aos cuidados de saúde.