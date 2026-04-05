Fações iraquianas atacam instalações diplomáticas dos EUA em Bagdad

Fações armadas iraquianas pró-Irão realizaram esta noite dois ataques contra instalações diplomáticas dos Estados Unidos no Iraque, anunciou hoje a embaixada norte-americana em Bagdad.

"Milícias terroristas iraquianas pró-iranianas levaram a cabo dois novos ataques hediondos contra instalações diplomáticas americanas no Iraque durante a noite passada", disse um porta-voz da embaixada em comunicado.

Esta foi "uma tentativa de assassinar diplomatas norte-americanos", de acordo com a mesma nota.

O Iraque acabou por se ver envolvido na guerra atualmente em curso por haver grupos pró-iranianos que atacam os interesses norte-americanos no país, com os iraquianos a sofrerem, em retaliação, pelos ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel.

A 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irão, que retaliou com o encerramento do estreito de Ormuz e ataques contra alvos israelitas, bases norte-americanas na região e infraestruturas civis e energéticas de países vizinhos