Forças Armadas reivindicam intercepção de mísseis e 'drones' russos

A Força Aérea Ucraniana anunciou ontem que a Rússia atacou o país durante o dia com 21 mísseis de cruzeiro e 361 'drones' de longo alcance, a maior parte dos quais intercetados.

As defesas ucranianas conseguiram neutralizar 20 dos mísseis e 349 dos drones utilizados pela Rússia neste bombardeamento da retaguarda ucraniana, adiantou a mesma fonte na rede social Telegram.

A investida foi invulgar por ser diurna, uma vez que ambos os lados normalmente lançam durante a noite e o início da manhã os seus ataques de longo alcance em grande escala contra território inimigo.

Um míssil e 12 'drones' não foram neutralizados e atingiram seis locais diferentes, que a Força Aérea não especificou.

A Força Aérea reportou ainda a queda de fragmentos de projéteis abatidos em outros doze locais do país.

Uma pessoa morreu em Odessa na sequência do maciço ataque russo, segundo as autoridades locais.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.