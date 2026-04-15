IL acusa o PS de propor, nos combustíveis, "o que sempre recusou"

Gonçalo Maia Camelo concorda com medidas para redução do preço dos combustíveis, como recomendam PS e CH, mas duvida dos efeitos práticos.

"O PS propõe o que sempre recusou, a baixa dos impostos", afirma o deputado da IL que classifica o projecto de resolução socialista como um "pedido de desculpas".

Por outro lado, lembra que a Região não tem a margem de redução das taxas, referida na proposta, uma vez que já deve estar a esgotar a margem.

As medidas propostas obrigariam a legislação específica, tanto na Assembleia Legislativa como na Assembleia da República.

A IL também discorda dos apoios anunciados pelo governo, para compensar as empresas, sobretudo porque são dirigidos a sectores específicos, esquecendo os outros.