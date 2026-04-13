TAP vende Cateringpor ao grupo suíço Gate Gourmet

A TAP vendeu os 51% que detinha na Cateringpor ao grupo suíço Gate Gourmet, acionista parceiro da companhia na empresa de 'catering' e o único que apresentou proposta de compra, anunciou hoje a transportadora portuguesa.

Em comunicado, a TAP Air Portugal avança que "a proposta foi adjudicada ao grupo suíço Gate Gourmet, depois de seguidos os trâmites legais, e formalizada esta segunda-feira, 13 de abril".

A TAP SA lançou a 30 de dezembro de 2025 um concurso público com vista à alienação do lote indivisível de 357.000 ações da Cateringpor, com o valor nominal de cinco euros cada e que representava 51% do capital social da empresa, a um preço-base de 9,57 milhões de euros.

O concurso público definia ainda as condições contratuais de fornecimento dos serviços de 'catering' pela Cateringpor, após a concretização dessa alienação.

A alienação da participação da Cateringpor era um dos compromissos previstos no plano de reestruturação da TAP aprovado pela Comissão Europeia em 2021, pelo que as participações da companhia no setor do 'catering', assim como do 'handling' (SPdH, antiga Groundforce) e ainda ativos imobiliários conhecidos como "reduto TAP" ficaram de fora do perímetro do processo de privatização em curso.

Em finais de fevereiro, o presidente executivo da TAP afirmou que a receção de uma única proposta para a compra da Cateringpor era "aquilo que estavam à espera", sublinhando que o acionista parceiro tinha direito de preferência.

"Ficaríamos muito surpreendidos se houvesse mais que uma proposta, porque aquela que veio é do acionista nosso parceiro, que tem direito de preferência sobre todos os outros", disse na altura Luís Rodrigues, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação do plano estratégico para 2026 na Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL).

"Portanto, aconteceu aquilo que estávamos à espera e é um processo perfeitamente natural", reforçou.