AC Milan sofre pesada derrota com Udinese e Juventus bate Atalanta

O AC Milan perdeu hoje em casa com a Udinese, por 3-0, na 32.ª jornada da Liga italiana de futebol, com o internacional português Rafael Leão a titular, enquanto a Juventus bateu 'fora de portas' a Atalanta.

Um autogolo do defesa Davide Bartesaghi, aos 27 minutos, deu a vantagem à formação de Udine, ampliada ainda durante a primeira parte, aos 37, através do médio neerlandês Jurgen Ekkelenkamp.

No segundo tempo, o francês Arthur Atta aproveitou a assistência de Ekkelenkamp para fixar o resultado final, que permite que a Udinese suba provisoriamente ao 10.º lugar, com 43 pontos, mas mantém o AC Milan no terceiro posto da Serie A, com 63 pontos, a dois do Napoles, segundo, e a nove do líder Inter Milão, que jogam no domingo.

Logo atrás dos milaneses está a Juventus, no quarto lugar com 60 pontos, depois de ganhar fora à Atalanta (sétima classificada com 53 pontos), por 1-0, com o único golo do encontro a ser apontado pelo avançado costa-marfinense Jeremie Boga, pouco depois do arranque da segunda parte, aos 48.

Francisco Conceição foi titular na 'la vecchia signora', tendo sido substituído aos 79 minutos por Fabio Miretti.

Nos outros jogos do dia em Itália, o Cagliari (15.º com 33) ganhou à Cremonese (17.º com 27) por 1-0, e o Torino (12.º com 39) levou a melhor sobre o Verona (19.º com 18) por 2-1.