Primeiro-ministro diz que Governo continuará "à procura de um acordo" na concertação social

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo continuará "à procura de um acordo" na concertação social na revisão da legislação laboral, com o objetivo de tornar a economia portuguesa mais atrativa e competitiva.

Luís Montenegro falava numa conferência que assinala os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos, "Encontro Fora da Caixa", e no qual marcou também presença o ex-Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

"Continuaremos, no âmbito da concertação social, à procura de um acordo que possa dar às relações laborais também o espírito de incremento de produtividade e competitividade, que transformem a nossa economia numa economia ainda mais atrativa para o investimento, que deem segurança aos investidores, que deem confiança aos investidores", afirmou.