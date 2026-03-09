Longa fila de convidados nos corredores da AR para felicitar o novo Presidente

Uma longa fila de convidados para a tomada de posse do novo Presidente da República ocupou corredores no parlamento, à espera de cumprimentarem António José Seguro, já felicitado pelo Rei de Espanha, pelo primeiro-ministro e por líderes partidários.

O novo Chefe de Estado esteve no Salão Nobre da Assembleia da República durante uma hora e um quarto, das 11:15 até depois das 12h30, a receber cumprimentos durante uma hora e um quarto dos convidados internacionais e nacionais, entre os quais representantes de tribunais, deputados, membros do Governo, líderes partidários e outras figuras políticas.

Cerca das 12:00, enquanto os líderes dos grupos parlamentares e líderes partidários reagiam ao discurso do novo Chefe de Estado, Seguro continuava a cumprimentar os convidados, com a fila de convidados a preencher de forma compacta um dos corredores que circundam o hemiciclo.

Ao lado do Presidente da Assembleia da República, Seguro começou por receber os cumprimentos formais da sua família direta, mulher, filha e filho.

Seguiram-se o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, e convidados internacionais, entre os quais o Chefe de Estado de Espanha, Filipe VI, e o Presidente da República de Angola, João Lourenço.

Nos primeiros cumprimentos esteve também o antigo Presidente da República e antigo primeiro-ministro do PSD, Aníbal Cavaco Silva, com quem Seguro conversou durante alguns segundos.

Também se dirigiram ao Salão Nobre o antigo presidente da Assembleia da República João Mota Amaral, Manuela Ramalho Eanes, mulher do antigo Presidente António Ramalho Eanes, a presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, e o procurador-geral da República, Amadeu Guerra.

O mesmo fizeram os presidentes dos governos regionais dos Açores e Madeira, José Manuel Bolieiro e Miguel Albuquerque, respetivamente, o presidente do PS, Carlos César, a comissária europeia portuguesa, Maria Luís Albuquerque, e a dirigente do PSD Leonor Beleza.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, foi um dos que esteve com Seguro nos primeiros cumprimentos. Deu um abraço ao novo Chefe de Estado e seguiram-se alguns segundos de conversa.

Pouco depois, foi a vez do ex-secretário-geral do PS e conselheiro de Estado Pedro Nuno Santos, que também conversou com Seguro durante breves segundos, antes de se despedir com um abraço.

Entre representantes dos grupos parlamentes e líderes partidários, marcaram presença, entre outros, os líderes das bancadas do PSD, Hugo Soares, do PS, Eurico Brilhante Dias, do Chega, Pedro Pinto, do CDS, Paulo Núncio, e do PCP, Paula Santos.

Também o fizeram a deputada única do PAN Inês Sousa Real, o coordenador do BE, José Manuel Pureza, e o deputado único bloquista Fabian Figueiredo, bem como o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, e o ex-candidato Presidencial nas últimas eleições António Filipe.

Também estiveram presentes neste momento apoiantes de Seguro à Presidência, entre os quais Álvaro Beleza e o mandatário para a juventude Renato Daniel.