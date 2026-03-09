Seguro quer travar "frenesim eleitoral" e pede compromisso pela estabilidade

O novo Presidente da República, António José Seguro, afirmou hoje que tudo fará para travar o "frenesim eleitoral" e pediu aos partidos com representação parlamentar "um compromisso político claro" pela estabilidade.

No seu discurso de posse como Presidente da República, no parlamento, António José Seguro considerou que, terminado "um ciclo eleitoral de três eleições e quatro idas às urnas em apenas novo meses", Portugal tem "uma oportunidade de ouro" para encontrar "soluções duradouras" num "novo ciclo de três anos sem eleições nacionais".

O novo chefe de Estado defendeu que os desafios que o país enfrenta desaconselham "um calendário eleitoral de egoísta conveniência", acrescentando: "A experiência do passado recente, de ciclos eleitorais de dois anos, não é desejável. Tudo farei para estancar esse frenesim eleitoral".