Antes da escritura já existe um compromisso

Quando se fala na compra ou venda de uma casa, a maioria das pessoas acredita que o momento decisivo é a escritura. É aí que se paga o preço, se recebem as chaves e o negócio parece finalmente concluído. Contudo, juridicamente, o verdadeiro compromisso nasce muito antes: no contrato-promessa de compra e venda, o conhecido CPCV.

É neste contrato que comprador e vendedor fixam prazos, condições e garantias, assumindo obrigações com consequências financeiras relevantes caso o negócio não se concretize. Ainda assim, o CPCV continua muitas vezes a ser tratado como um simples passo intermédio, assinado rapidamente e sem a devida atenção jurídica.

O contrato-promessa não serve apenas para “reservar” o imóvel. Trata-se de um acordo vinculativo. Quando é entregue um sinal, esse valor assume uma função clara: garantir o cumprimento do contrato. Se o promitente comprador desistir sem fundamento legal, perde o sinal; se o incumprimento for do promitente vendedor, deverá devolver o sinal em dobro. Esta regra visa proteger a confiança entre as partes e assegurar estabilidade ao negócio imobiliário.

Um dos problemas mais frequentes surge quando contratos são elaborados ou explicados por quem não possui habilitação legal para prestar aconselhamento jurídico. A intervenção na definição de direitos e obrigações contratuais sem competência profissional pode configurar situações de procuradoria ilícita, além de originar cláusulas ambíguas e riscos que apenas se tornam evidentes quando surge o conflito.

Existe ainda um aspeto frequentemente desvalorizado: o reconhecimento presencial das assinaturas. Muitas pessoas acreditam que basta assinar o contrato para ficar plenamente protegido, mas não é assim. Nos contratos-promessa relativos a imóveis, o reconhecimento das assinaturas reforça a segurança jurídica e permite, em determinadas situações, exigir judicialmente o cumprimento do negócio, designadamente através da execução específica.

O reconhecimento não é um mero formalismo. Constitui uma garantia adicional de autenticidade, seriedade e proteção das partes. Paradoxalmente, é muitas vezes ignorado no momento em que tudo corre bem e existe confiança mútua.

No imobiliário, os maiores problemas raramente nascem de más intenções, mas sim da desvalorização de pequenos detalhes jurídicos. E, muitas vezes, é no contrato-promessa e não na escritura que se decide verdadeiramente o sucesso ou o fracasso de um negócio.