Macron anuncia plano para impedir que o Líbano "seja arrastado para a guerra"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou hoje um plano para impedir que o Líbano "seja arrastado para a guerra", através de apoio às autoridades de Beirute nos seus esforços para desarmar o grupo xiita libanês Hezbollah.

Numa mensagem nas redes sociais, o Presidente francês afirmou que manteve conversações ao mais alto nível com as "partes interessadas", com o objetivo de "estabelecer um plano para encerrar as operações militares que o Hezbollah e Israel estão atualmente a realizar em ambos os lados da fronteira".

Emmanuel Macron anunciou também o envio imediato de ajuda humanitária para os milhares de deslocados no Líbano, que resultaram da intensificação dos confrontos militares entre as forças israelitas e as milícias do Hezbollah, desde o início da ofensiva israelo-americana contra o Irão, principal aliado do grupo libanês.

"Pelo Líbano, devemos agir. Tudo deve ser feito para impedir que este país, tão próximo de França, seja arrastado para a guerra", disse Macron, em resposta a um apelo nesse sentido do homólogo libanês, Josef Aoun.