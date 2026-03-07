Presidente do Equador diz que "acabou o tempo para as máfias"

O presidente do Equador, Daniel Noboa, afirmou hoje que "acabou o tempo para as máfias" que acreditavam que a América era o seu território, durante uma cimeira em Miami convocada pelo seu homólogo norte-americano.

"Durante muito tempo, as máfias acreditaram que a América era o seu território, que podiam atravessar fronteiras, transportar drogas, armas e violência sem consequências; esse tempo acabou", escreveu o presidente na sua conta na rede social X, citado pela agência espanhola de notícias, a Efe.

Noboa anexou fotos com os presidentes que participaram na cimeira, denominada 'Escudo das Américas', e uma em que se vê o presidente norte-americano a mostrar um decreto assinado com o qual formalizou a nova "coligação militar" na América Latina contra os cartéis do narcotráfico, anunciada hoje.

O presidente equatoriano havia sinalizado semanas atrás que compareceria ao encontro por "uma questão de segurança", já que, segundo ele, o país precisa de "ajuda internacional para garantir a segurança dos equatorianos".

Esta mesma semana, os Estados Unidos e o Equador iniciaram operações militares conjuntas em solo equatoriano contra organizações denominadas de "terroristas", nas quais, segundo se soube na sexta-feira, bombardearam e destruíram um campo de treino dos Comandos da Fronteira, um dos grupos criminosos dissidentes da extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

Os Estados Unidos tornaram-se um parceiro fundamental para o Equador na 'guerra' que o presidente Noboa declarou no início de 2024 contra os bandos criminosos, que classificou de "terroristas" por serem os causadores da pior crise de violência da história do país, líder da América Latina em índice de homicídios.

Na cimeira organizada por Trump em Miami estiveram os presidentes da Argentina, Javier Milei, da Bolívia, Rodrigo Paz, da Costa Rica, Rodrigo Chavez, da República Dominicana, Luis Abinader, do Equador, Daniel Noboa, de El Salvador, Nayib Bukele, da Guiana, Irfaan Ali, das Honduras, Nasry Asfura, do Panamá, José Raúl Mulino, do Paraguai, Santiago Peña, e a primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Também participa o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, que tomará posse na próxima quarta-feira, aponta ainda a Efe.