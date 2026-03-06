Madeira e Açores defendem um reforço na formação de médicos especialistas nas regiões

As regiões autónomas da Madeira e dos Açores indicaram hoje que vão apresentar uma posição conjunta ao Governo da República para terem capacidade de formar médicos especialistas em mais áreas.

Em declarações aos jornalistas após uma reunião das comissões regionais do internato médico, que decorreu no Funchal, a secretária regional da Saúde e Segurança Social dos Açores, Mónica Seidi, disse que a falta de oferta formativa para médicos internos é um problema comum aos dois arquipélagos, sublinhando que o encontro serviu para encontrar uma forma de expor a questão conjuntamente à tutela.

"A Região Autónoma dos Açores tem efetivamente uma dificuldade do ponto de vista de ter a capacidade formativa para a abertura dessas vagas, tal como terá a Região Autónoma da Madeira noutras vagas, noutras especialidades, e aqui o intuito é nós percebermos como é que as duas regiões de forma conjunta e com sinergismos conseguem reivindicar também junto do Ministério da Saúde uma atenção especial", apontou.

A governante insular referiu que, em algumas especialidades, os três hospitais dos Açores apenas têm um médico, reforçando que é necessário garantir a renovação destes profissionais para que o Serviço Regional de Saúde possa funcionar e sejam dadas respostas adequadas aos doentes.

Mónica Seidi destacou as especialidades de oftalmologia, otorrinolaringologia, dermatologia, cirurgia plástica e urologia.

Por seu turno, a secretária da Saúde da Madeira, Micaela Freitas, considerou que é também necessário encontrar um incentivo para que os internos do Serviço Regional de Saúde da Madeira que saem da região para tirar uma especialidade que não é administrada no arquipélago regressem à ilha.