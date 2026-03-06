CD da FPF abre processo a Hjulmand após queixa do FC Porto por alegada agressão

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo a Morten Hjulmand, do Sporting, por alegada agressão num jogo da Taça de Portugal, disse hoje à agência Lusa fonte próxima do processo.

Um mês depois da vitória 'leonina' na receção ao também primodivisionário o AVS (3-2, após prolongamento), em 05 de fevereiro, para os quartos de final da prova 'rainha', o órgão disciplinar federativo abriu um procedimento contra o médio e capitão dos bicampeões nacionais, na sequência de uma participação submetida pelo FC Porto, adversário dos lisboetas nas 'meias'.

Em causa está uma alegada agressão de Morten Hjulmand ao hispano-uruguaio Tiago Galletto, que, na sequência de uma disputa aérea, foi atingido na cabeça pelo dinamarquês aos 115 minutos, numa altura em que a partida estava empatada, com os dois jogadores a ficarem queixosos no relvado.

Por entender que esse lance começou com uma falta de Galletto sobre Hjulmand, o árbitro André Narciso, da associação de Setúbal, assinalou falta a favor da equipa 'leonina', que, já depois de ter desperdiçado dois golos de vantagem no tempo regulamentar, marcaria o golo da vitória aos 117 minutos, através do suplente moçambicano Geny Catamo.

Ao afastar o AVS, 18.º e último classificado da I Liga, o Sporting qualificou-se para as 'meias' da Taça de Portugal, que estão a ser disputadas pela última vez a duas mãos esta época, marcando encontro com o FC Porto.

Na terça-feira, os detentores do troféu venceram em Lisboa os líderes isolados do campeonato (1-0), com um penálti do colombiano Luis Suárez, adiantando-se na eliminatória de acesso à final da 86.ª edição da prova.

O jogo da segunda mão ainda não tem data marcada, mas está previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto, no último clássico da temporada entre os dois clubes, posicionados nos dois primeiros lugares da I Liga e separados por quatro pontos a 10 jornadas do fim.

A outra vaga na partida decisiva da Taça de Portugal será garantida por Fafe, da Liga 3, ou Torreense, do segundo escalão, que empataram no Minho (1-1), em 04 de fevereiro, na abertura das 'meias', e reencontram-se no próximo mês.