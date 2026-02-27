RIR expressa apoio a manifestação pela habitação na Quinta Vigia

O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) manifestou publicamente o seu apoio ao protesto realizado, esta tarde, junto à Quinta Vigia, no Funchal, iniciativa que reuniu participantes em defesa do direito à habitação digna na Região. A concentração teve como objectivo chamar a atenção para as dificuldades de acesso à habitação enfrentadas por várias famílias madeirenses.

Manifestação exige habitação digna na Quinta Vigia Cidadãos protestam contra falta de casas para famílias vulneráveis

Em comunicado, o partido explica que não marcou presença física na manifestação por “motivos profissionais previamente assumidos”, deixando, contudo, expresso o seu “apoio claro e convicto a todas as iniciativas que visem garantir o cumprimento efectivo do direito constitucional à habitação”.

Na mesma nota, o partido sustenta que, na defesa de direitos fundamentais, são frequentemente os partidos de menor dimensão que mantêm presença no terreno, enquanto outras forças políticas “com assento e responsabilidade governativa” permanecem afastadas da realidade vivida por parte da população.

É curioso verificar que, quando se trata da defesa concreta de direitos fundamentais, são frequentemente os partidos ditos “pequenos” que marcam presença consistente no terreno, enquanto outros, com assento e responsabilidade governativa, se mantêm confortavelmente distantes da realidade que muitos madeirenses enfrentam diariamente Liana Reis, coordenadora regional do RIR

O RIR considera que a habitação “não é um favor político, nem um instrumento de conveniência partidária — é um direito constitucional”, defendendo que situações de precariedade habitacional resultam sobretudo da falta de decisão política.

Nesta matéria, o partido defende: a necessidade de maior transparência na gestão do parque habitacional público, critérios objectivos na atribuição de habitação social, mobilização de imóveis públicos devolutos e políticas centradas nas pessoas.

A coordenadora regional do partido, Liana Reis, reforça ainda que “a defesa dos direitos fundamentais não se mede pelo tamanho da bancada parlamentar”, sublinhando que o direito à habitação “não pode continuar a esperar”.