EUA anunciam restabelecimento de relações diplomáticas com Venezuela

Os Estados Unidos vão restabelecer as relações diplomáticas com a Venezuela, cortadas em 2019, anunciou o Departamento de Estado norte-americano.

"Os Estados Unidos e as autoridades interinas venezuelanas concordaram em restabelecer as relações diplomáticas e consulares" para facilitar os esforços conjuntos em prol da recuperação económica e da reconciliação, afirmou a diplomacia norte-americana em comunicado.

"A nossa colaboração centra-se em ajudar o povo venezuelano a avançar no rumo de um processo gradual que crie as condições para uma transição pacífica para um governo democraticamente eleito", adianta o Departamento de Estado, sem mais pormenores.

O anúncio tem lugar dois meses após a captura do ex-líder venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas por forças norte-americanas.

Após a operação para capturar Maduro, a administração Trump estabeleceu para o futuro da Venezuela um processo de três fases --- estabilização, recuperação e transição democrática.

A ex-vice-presidente Delcy Rodríguez, sucessora de Maduro, lidera a primeira dessas fases, em vez da líder da oposição Corina Machado, e tem sido constantemente elogiada por Trump pela sua estreita cooperação com Washington.

Washington e Caracas discutiram a possibilidade de um retomar gradual das relações, incluindo a reabertura das respetivas embaixadas.

No final de janeiro, Laura Dogu, encarregada de negócios dos EUA, chegou a Caracas para reabrir a missão diplomática americana na Venezuela.

Poucos dias depois, o governo de Delcy Rodríguez nomeou Félix Plasencia como representante diplomático da Venezuela nos Estados Unidos.

As relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Venezuela foram cortadas no início de 2019 por Nicolás Maduro quando Washington, no primeiro mandato de Donald Trump, reconheceu como Presidente interino o então líder da oposição Juan Guaidó.

Também hoje, o secretário de Interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, afirmou em Caracas que o processo de normalização das relações bilaterais irá prosseguir e que existe "a oportunidade para uma mudança de direção na Venezuela", onde houve mais mudanças positivas "nos últimos dois meses do que nos últimos 20 anos".

No final de uma visita de dois dias a Caracas, Burgum anunciou que o seu país está a preparar novas licenças para permitir investimentos no setor mineiro da Venezuela.

Acompanhado durante a visita por representantes de mais de 20 empresas do setor mineiro, Burgum expressou que a Administração de Donald Trump quer "abrir as portas para todos aqueles" que queiram operar no país sul-americano e que, para isso, haverá licenças gerais que permitam investimentos em minas e a chegada de nova tecnologia à Venezuela.

Na quarta-feira, Delcy Rodríguez realizou uma reunião com o secretário norte-americano do Interior e anunciou uma "ampliação da Lei de Minas", para a qual pediu ao Parlamento "celeridade", a fim de expor ao mundo "as oportunidades de investimento e desenvolvimento".

Durante a visita do responsável da administração norte-americana, Delcy Rodríguez assinou hoje acordos com a britânica Shell na área do petróleo e gás.

"Estamos muito satisfeitos por chegar a estes acordos com a Shell na área de gás e de petróleo. Já estamos a dar vida e execução à nova lei de hidrocarbonetos com novos modelos de negócio", afirmou Rodríguez em declarações transmitidas pelo canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Burgum foi o segundo secretário do gabinete de Trump a visitar a Venezuela desde janeiro, depois do secretário de Energia, Chris Wright, que estabeleceu com Rodríguez uma associação energética de longo prazo.