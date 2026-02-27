Polícia norueguesa detém adolescente suspeito de planear ataque a instalações da NATO

A polícia da Noruega deteve um adolescente de 17 anos suspeito de planear um atentado com explosivos contra uma instalação da NATO no sudoeste do país, informou hoje a emissora NRK.

Nascido e criado na Noruega, o suspeito teria sido visto na escola com uma bandeira do grupo terrorista Estado Islâmico, segundo a emissora nacional NRK.

O suspeito foi colocado em prisão preventiva por duas semanas e rejeita as acusações, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) o advogado do jovem, Knut Lerum.

O menor, cuja identidade não foi revelada, foi detido na quinta-feira pelos serviços de segurança interna (PST), responsáveis pelo combate ao terrorismo.

Segundo a NRK, que cita documentos da PST, o adolescente estaria a planear um ataque com explosivos contra o Centro de Guerra Conjunta da NATO em Jatta, em Stavanger, no sudoeste da Noruega.

Contactados pela AFP, os serviços de segurança interna noruegueses não comentaram até ao momento o caso.