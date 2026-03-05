Euro sobe para o patamar de 1,16 dólares

O euro subiu esta quarta-feira para o patamar de 1,16 dólares, após duas sessões a perder, no mesmo dia em que Teerão acusou o Presidente dos EUA, Donald Trump, de estar a arrastar o seu povo para uma "guerra injusta".

Às 18:01 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1629 dólares, quando na terça-feira negociava a 1,1591 dólares.

O euro também subiu em comparação com a libra, mas recuou face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1606 dólares.

Na sessão de ontem, o euro oscilou entre 1,1534 e 1,1706 dólares.

O líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Larijani, acusou hoje o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de arrastar "o povo norte-americano para uma guerra injusta" ao atacar a República Islâmica juntamente com Israel.

Israel anunciou hoje que realizou ataques aéreos contra o palácio presidencial iraniano e instalações do Conselho Supremo de Segurança Nacional em Teerão.

Na noite de segunda-feira, "aviões israelitas atacaram e destruíram instalações localizadas dentro do complexo de liderança do regime terrorista iraniano no coração de Teerão", afirmou o exército israelita.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.

Divisas..................quarta-feira...................terça-feira

Euro/dólar...............1,1629......................1,1591

Euro/libra...............0,87058....................0,86991

Euro/iene................182,60......................182,95

Dólar/iene...............157,01......................158,84