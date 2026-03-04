Arsenal vence e amplia vantagem sobre Manchester City no comando da Liga inglesa

O líder Arsenal ampliou hoje para sete pontos a vantagem na Liga inglesa de futebol, ao vencer fora o Brighton (1-0) e beneficiar do empate caseiro do Manchester City frente ao Nottingham Forest (2-2), do português Vítor Pereira.

Na 29.ª jornada, o Arsenal alcançou o 20.º triunfo, e terceiro seguido, na prova, com um golo madrugador de Bukayo Saka (nove minutos), no 300.º jogo do capitão pelos 'gunners', que procuram reconquistar o título 22 anos depois.

O Arsenal cimentou o primeiro lugar da Premier League e soma 67 pontos (mais um encontro), contra 60 do Manchester City, segundo classificado, que falhou a quinta vitória consecutiva na receção ao Forest.

Utilizando os portugueses Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva de início, os anfitriões marcaram através do ganês Antoine Semenyo (31 minutos) e do espanhol Rodri (62), mas desperdiçaram essas vantagens, face aos tentos do capitão Morgan Gibbs-White (56) e de Elliott Anderson (76).

Vítor Pereira pontuou pela primeira vez ao terceiro jogo na Premier League com o Forest, que está na 17.ª posição, primeira acima da zona de descida, e tem os mesmos 28 pontos do West Ham, 18.º, após o triunfo fora da equipa do luso Nuno Espírito Santo sobre o Fulham (1-0), do compatriota Marco Silva.

O neerlandês Crysencio Summerville decidiu o duelo londrino a favor dos 'hammers', que vinham de três rondas sem vencer e tiveram o português Mateus Fernandes no 'onze' inicial - Pablo esteve de fora, devido a lesão.

O Fulham é 10.º e leva 40 pontos, estando a par do Bournemouth, nono, e do Sunderland, 11.º, num trio perseguido, para já, pelo Brighton, 12.º, com 37.

O pódio do campeonato é fechado pelo Manchester United, que visita hoje o Newcastle e partiu para a jornada com 51 pontos, a exemplo do Aston Villa, posicionado no quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões.

Ao serem goleados na receção ao Chelsea (4-1), os 'villans' averbaram a segunda derrota consecutiva e falharam a reentrada no pódio, num embate em que até estiveram a ganhar, com um golo do brasileiro Douglas Luiz (dois minutos).

O compatriota João Pedro (35, 45+6 e 64 minutos) fez o seu primeiro 'hat-trick' pelo Chelsea e assistiu Cole Palmer (55) na reviravolta dos campeões mundiais, que estiveram privados dos lusos Pedro Neto, suspenso, e Dário Essugo, por lesão, mas quebraram uma série de três rondas sem vencer.

O Chelsea está em quinto e contabiliza os mesmos 48 pontos do campeão inglês Liverpool, sexto, que, na terça-feira, perdeu na visita ao lanterna-vermelha Wolverhampton (2-1), com um golo em tempo de compensação, e saiu dos lugares de acesso às provas europeias.

A 29.ª jornada da Premier League encerra na quinta-feira, quando o Tottenham, 16.º, com 29 pontos, receber o rival londrino Crystal Palace, 14.º, com 35.