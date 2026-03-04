Cento e vinte e dois portugueses chegam hoje a Lisboa num voo comercial da Emirates

Cento e vinte e dois portugueses chegam hoje a Lisboa, por volta das 19:30, num voo comercial da companhia aérea Emirates que partiu do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, anunciou à Lusa fonte oficial do Governo.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tinha dito, terça-feira, à Lusa que existiam cerca de 400 pedidos de repatriamento de portugueses no Médio Oriente, 63 dos quais em Israel, onde Portugal prepara uma extração, em parte por via terrestre.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.