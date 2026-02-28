Líder Paris Saint-Germain bate Le Havre pela margem mínima
O tetracampeão francês Paris Saint-Germain (PSG) venceu hoje fora o Le Havre, por 1-0, e ganhou mais folga na liderança da Liga gaulesa de futebol, com uma vantagem de quatro pontos sobre o Lens, o mais direto perseguidor.
O atacante Bradley Barcola marcou o único golo do jogo da 24.ª jornada, aos 37 minutos, num encontro em que, dos quatro internacionais portugueses do PSG, apenas Vitinha foi titular.
Nuno Mendes foi lançado pelo técnico espanhol Luis Enrique aos 61 minutos, enquanto o avançado Gonçalo Ramos permaneceu no banco e João Neves ficou fora da convocatória devido a uma lesão num tornozelo.
Com os três pontos, a formação da capital francesa soma 57 pontos, mais quatro do que o Lens, que empatou na sexta-feira na visita ao Estrasburgo (1-1) e está a perder 'gás' na luta pelo primeiro lugar (na ronda anterior perdeu em casa com o Mónaco).
Nos outros dois jogos do dia em França, o Rennes ganhou ao Toulouse, também por 1-0, com Arnaud Nordin a fazer o tento solitário aos 27 minutos.
O Rennes está em quinto, com 40 pontos, em lugar de acesso à Liga Europa, ao passo que o Toulouse é 10.º, com 31.
Já o Mónaco (sétimo, com 37 pontos) recebeu e venceu o Angers (12.º, com 29), por 2-0, conseguindo a terceira vitória seguida na Ligue 1, enquanto o opositor somou a terceira derrota consecutiva.
Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado norte-americano Folarin Balogun marcou, aos 57, e o seu colega de ataque, o costa-marfinense Simon Adingra, fez o segundo apenas cinco minutos depois, fixando o resultado final.
No domingo, o Lyon (de Paulo Fonseca) defronta o Marselha, no jogo 'grande' da jornada, que coloca frente a frente os terceiro e quarto classificados, com 45 e 40 pontos, respetivamente.