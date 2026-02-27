FIFA vai ao México avaliar segurança e outras questões

A FIFA vai enviar uma missão ao México para avaliar questões de segurança e outras relacionadas com o campeonato do Mundo de futebol, anunciou hoje a presidente do país, Claudia Sheinbaum.

A governante revelou que na quinta-feira falou com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que lhe terá transmitido "plena confiança no país anfitrião", apesar da onda de violência associada à morte de um poderoso barão da droga ter reacendido as preocupações em torno da segurança no México.

"Assegurou-me a realização do Mundial no nosso país e concordámos que, de qualquer forma, uma equipa da FIFA viria para analisar vários assuntos", precisou.

Além da segurança, questões de circulação e transportes à disposição dos adeptos fazem parte da agenda da missão do organismo que dirige o futebol internacional no país que organiza o evento em conjunto com os Estados Unidos e o Canadá.

Infantino terá perguntado a Claudia Sheinbaum se havia algo que a preocupasse em particular, tendo a presidente serenado o dirigente.

"Respondi-lhe que não (...) que no domingo se tratou de uma situação particular e que regressámos à normalidade", explicou, referindo-se à onda de violência em sequencia da morte do narcotraficante Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", durante uma operação militar realizada no domingo no estado de Jalisco: "El Mencho" liderava o cartel Jalisco Nueva Generación).

Na terça-feira, a representante mexicana tinha garantido que não existia "qualquer risco" para os adeptos que visitassem o país e que estariam reunidas "todas as garantias" de segurança para que Guadalajara acolhesse, como previsto, jogos do Campeonato do Mundo de futebol de 2026.

Guadalajara vai receber, em junho, quatro jogos do Mundial2026, além de acolher, em março, tal como a cidade de Monterrey, os play-off que vão apurar as duas últimas das 48 seleções qualificadas para o Campeonato do Mundo.