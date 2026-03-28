Ucrânia e Emirados Árabes Unidos vão cooperar na área da defesa

A Ucrânia e os Emirados Árabes Unidos concordaram em cooperar na área da defesa, num contexto de ataques de drones iranianos em várias regiões do Médio Oriente, anunciou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A visita surpresa de Zelensky aos Emirados ocorre um dia depois do anúncio de um acordo de defesa entre a Ucrânia e a Arábia Saudita, assinado numa altura em que os países do Golfo enfrentam ataques com drones e mísseis iranianos lançados por Teerão em retaliação às ofensivas conjunto dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, que se prolongam desde 28 de fevereiro.

Kiev procura aproveitar a sua experiência na destruição de drones russos para ajudar os países do Golfo e enviou especialistas em defesa anti-drones para a região, nomeadamente para os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita.

Zelensky indicou nas redes sociais que se reuniu com o Presidente dos Emirados, Mohammed bin Zayed al-Nahyane, e que os dois líderes "concordaram em cooperar na área da segurança e da defesa".

"As nossas equipas irão finalizar os pormenores. Para todos os Estados normais, é importante garantir estabilidade e proteger vidas face às ameaças atuais. A Ucrânia dispõe de experiência relevante nesta área", acrescentou.

A Ucrânia apresenta os seus sistemas de defesa anti-drones como "os melhores do mundo".

Kiev propôs trocar os seus intercetores de drones por mísseis de defesa antiaérea, muito mais caros, que os países do Golfo utilizam para abater os drones iranianos.

A Ucrânia afirma necessitar de mais destes mísseis para contrariar os ataques quase diários de mísseis da Rússia, que ataca a Ucrânia desde o início de 2022.

"A proteção deve ser suficiente em todo o lado. É por isso que estamos abertos a uma colaboração que, numa perspetiva estratégica, fortalecerá certamente os nossos povos e a proteção da vida nos nossos países", acrescentou hoje Zelensky.