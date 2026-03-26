Putin compara impacto da guerra à pandemia de covid-19

O Presidente russo, Vladimir Putin, defendeu hoje que as consequências da guerra entre Irão e Iraque podem ter impactos globais comparáveis aos da pandemia de covid-19, com efeitos nas cadeias de produção e logística.

"É difícil prever com exatidão as consequências do conflito no Médio Oriente", afirmou Putin durante um fórum empresarial em Moscovo, sublinhando que mesmo os intervenientes diretos "não conseguem antecipar o que quer que seja", colocando o mundo numa situação comparável à da pandemia que começou em 2020.

O chefe de Estado russo considerou que essa imprevisibilidade torna a situação "ainda mais complicada" para os países que não participam diretamente na guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, que se prolonga há quase um mês.

Putin defendeu que a Rússia não pode ficar à margem do cenário internacional e reiterou a necessidade de reforçar a robustez económica do país, num contexto que classificou como marcado por "sanções ilegais".

Segundo o líder do Kremlin, estas sanções não foram validadas por resoluções das Nações Unidas, razão pela qual contestou a sua legitimidade.

Apesar das restrições impostas pela comunidade internacional, Putin sustentou que a Rússia conseguiu manter a "estabilidade macroeconómica", de acordo com agências de notícias russas.

As sanções ocidentais foram adotadas na sequência da invasão do leste da Ucrânia, iniciada em 2022, uma decisão que Moscovo continua a justificar como necessária para proteger populações de origem russa.

O Presidente russo voltou a referir episódios ocorridos na Crimeia em 2014 e na região de Donbass como antecedentes do conflito, afirmando que "todos conhecem bem os acontecimentos".

No mesmo discurso, Putin agradeceu ao setor empresarial o contributo para o desenvolvimento dessas regiões e sublinhou a importância da cooperação interna para enfrentar os atuais desafios.