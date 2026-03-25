PSP apreende armas e munições na Figueira da Foz usadas por menor de 13 anos

A PSP apreendeu hoje três armas de fogo e munições usadas por um menor de 13 anos na Figueira da Foz, no âmbito de uma investigação relacionadas com um crime de dano em propriedade com recurso a disparos.

Em comunicado, aquela força de segurança especificou que foram apreendidas esta manhã duas carabinas de ar comprimido e uma pistola de ar comprimido e respetivas munições, no interior de uma habitação familiar daquela cidade do litoral do distrito de Coimbra.

"Durante a intervenção, realizada pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial da Figueira da Foz, em cumprimento de mandado de busca domiciliária emitido por autoridade judiciária competente, apreendeu-se igualmente vários alvos para tiro de precisão, uma mira telescópica e 13 botijas de gás alimentadoras para o funcionamento das armas", adiantou a nota.

Segundo a PSP, um elemento menor do agregado familiar, de 13 anos, tinha acesso às armas e, "para se distrair", praticava tiro ao alvo, causando, assim, com a sua conduta, prejuízo patrimonial a terceiros.

A polícia referiu que o processo será encaminhado para as entidades judiciárias competentes, incluindo a participação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).